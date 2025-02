Gemeente Meerssen lekt gegevens personeel na update van ict-leverancier

De gemeente Meerssen heeft persoonsgegevens van medewerkers en oud-medewerkers gelekt nadat een externe ict-leverancier een update doorvoerde. De gegevens in kwestie waren afkomstig van een databestand van het oude Intranet van de gemeente. Dat intranet was van 2016 tot in oktober 2023 bij de gemeente in gebruik. Het oude Intranet is eind 2023 vervangen door een nieuw intranet. De gemeente verzocht de ict-leverancier voor interne raadpleging om de gegevens van het oude intranet te archiveren.

Afgelopen januari voerde de ict-leverancier een update door, waardoor een deel van de oude intranetpagina's van de gemeente vindbaar via Google was. Zodoende was het mogelijk om namen, geboortedata, mobiele telefoonnummers en werkgerelateerde -mailadressen van medewerkers oud-medewerkers te vinden. "De externe leverancier heeft inmiddels maatregelen genomen om de onvoorziene neveneffecten to corrigeren. Omdat Google zoekresultaten indexeert, zijn die zoekresultaten daarna nog langere tijd vindbaar", zo laat het college van b&w in een brief aan de gemeenteraad weten.

De gemeente Meerssen beschikt over een zakelijk Google-account dat het vervolgens gebruikte om de zoekresultaten te laten wissen, wat inmiddels ook is gedaan. Nu de gegevens zijn verwijderd heeft de gemeente besloten het datalek openbaar te maken en personeel te informeren. "Omdat bij constatering van het probleem vrij snel duidelijk werd hoe dit kon worden verholpen en ook de gevoelige zoekresultaten konden worden verwijderd, heeft de gemeente er in overleg met deskundigen voor gekozen om niet direct hierover in het openbaar to communiceren. Met als doel om geen extra aandacht to vestigen op het kunnen vinden van de persoonlijke gegevens van onze medewerkers."

De gemeente stelt verder dat het voor zover het kan overzien het datalek niet of nauwelijks heeft geleid tot schade. "Dat neemt echter niet weg dat wij het zelf en natuurlijk vooral voor onze medewerkers zeer vervelend vinden dat dit heeft kunnen gebeuren." Het archief van het oude intranet is inmiddels helemaal verwijderd en er is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.