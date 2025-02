Apple komt met XProtect-update voor detectie van 'sollicitatie' malware

Apple heeft de in macOS ingebouwde virusdetectietool XProtect van een update voorzien, om zo malware te detecteren die via zogenaamde sollicitaties wordt verspreid. Via de update kan macOS nu varianten van de Ferret-malware herkennen, die vooral tegen softwareontwikkelaars zou worden ingezet.

Bij deze aanvallen doen de aanvallers zich voor als een potentiële werkgever en benaderen het doelwit met de vraag of hij op een vacature wil solliciteren. Vervolgens moet het doelwit voor het sollicitatiegesprek software downloaden, bijvoorbeeld screeningsoftware of videomeetingsoftware. In werkelijkheid gaat het om malware die als backdoor fungeert en allerlei data van het systeem steelt. De aanvallen met de betreffende malware zouden al een aantal maanden plaatsvinden. Mac-gebruikers kunnen via deze instructies controleren of ze de XProtect-update hebben ontvangen.