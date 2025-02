ING: tienduizend klanten maken maandelijks gebruik van 'Check het Gesprek'

Ruim tienduizend klanten van ING maken maandelijks gebruik van het 'Check het Gesprek', zo stelt ING. De functie laat gebruikers via de bankapp controleren of een beller die namens ING contact opneemt ook daadwerkelijk een ING-medewerker is. De feature werd vorig jaar april aan de ING-app toegevoegd.

Via de optie 'Belt ING? Check het Gesprek’ kunnen klanten hun eigen telefoonnummer invoeren. Vervolgens controleert de functie in het belsysteem van de bank of er daadwerkelijk vanuit ING naar het opgegeven nummer wordt gebeld. De klant ziet dan op zijn of haar scherm of het klopt of niet, en wat er moet worden gedaan. Als het om een ING-medewerker gaat staat in het scherm wie dat is of vanuit welke afdeling er wordt gebeld. In het geval het niet om een medewerker gaat krijgen klanten het advies om meteen op te hangen en de ING Alarmlijn te bellen.

ING claimt op basis van eigen onderzoek dat bijna de helft van de Nederlanders wel eens te maken heeft gehad met (een poging tot) fraude. Achttien procent van de Nederlanders is volgens ING ook daadwerkelijk slachtoffer geworden van fraude en heeft geld overgemaakt naar een oplichter. In de helft van de fraudegevallen was het verloren bedrag hoger dan 250 euro, waarbij het in twintig procent van de gevallen om meer dan duizend euro ging.

Deze week lieten Nederlandse banken en telecomproviders weten dat ze willen dat de Telecommunicatiewet wordt aangepast. Zo moeten banken de bevoegdheid krijgen om bij telecomproviders te kunnen controleren of iemand in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Dat zou namelijk kunnen helpen bij het tegengaan van bankhelpdeskfraude, zo claimen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en NLconnect, de branchevereniging van telecombedrijven. Op dit moment is een dergelijke 'in gesprek-check' niet toegestaan.