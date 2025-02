Provincie Flevoland schakelt 'slimme' verkeerslichten uit na privacyzorgen

De provincie Flevoland heeft besloten om na onderzoek verschillende 'slimme' verkeerslichten uit te schakelen. Dat laat de provincie tegenover Omroep Flevoland weten. Begin dit jaar meldde de gemeente Amsterdam dat het voorlopig afziet van het gebruik van 'volgverkeerslichten', zoals de verkeerslichten door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden genoemd.

De volgverkeerslichten worden ingezet om te meten hoeveel verkeer er langskomt, net zoals met zogeheten detectielussen in de weg het geval is. Een verschil is dat detectielussen geen persoonsgegevens verzamelen en geen inbreuk op de privacy van weggebruikers vormen, en volgverkeerslichten dat wel doen, aldus de AP. De verkeerslichten maken contact met de navigatie- en verkeersapps op de mobiele telefoons van weggebruikers, zonder dat die dit meestal merken, waarschuwde de toezichthouder eerder.

De verkeerslichten kunnen zo op grote schaal persoonlijke informatie van mensen verzamelen. Via de verzamelde gegevens is het mogelijk om volledige ritten in kaart te brengen, inclusief datum, tijd en snelheid. "De wegbeheerders lijken niet goed te hebben nagedacht over de privacyrisico’s van deze verkeerslichten. Ook is niet altijd duidelijk met wie de gegevens precies gedeeld worden. En wie er verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens", waarschuwde de AP vorig jaar.

Vanwege de zorgen van de Autoriteit Persoonsgegevens besloot Flevoland een analyse te doen, met als conclusie dat de 'intelligente verkeersregelingsinstallaties' in de provincie worden uitgeschakeld. Ze opereren nu weer als normale verkeerslichten, gebruikmakend van alleen sensoren in de weg. Een woordvoerder van de provincie merkt op dat de verkeerslichten in de toekomst wellicht weer 'slim' worden. Wanneer dit zal zijn is onbekend. De woordvoerder laat verder aan Omroep Flevoland weten dat leveranciers alleen nog 'slimme installaties' leveren.