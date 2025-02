India komt met apart internetdomein voor websites Indiase banken

De centrale bank van India komt met een apart internetdomein voor de websites van Indiase banken. De maatregel moet onder andere phishing tegengaan, zo heeft de autoriteit vandaag bekendgemaakt. Volgens de Reserve Bank of India is een toenemend aantal gevallen van fraude met digitale betalingen een grote zorg. Om dit tegen te gaan heeft de autoriteit het exclusieve internetdomein 'bank.in' voor Indiase banken aangekondigd.

"Dit initiatief moet cybersecuritydreigingen en malafide activiteiten zoals phishing verminderen, en veilige financiële diensten stroomlijnen, en daarmee het vertrouwen in digitaal bankieren en betaaldiensten versterken", zo staat in een verklaring. Het Institute for Development and Research in Banking’ Technology (IDRBT) zal als exclusieve registrar voor het betreffende domein fungeren. Indiase banken kunnen vanaf april dit jaar hun .bank.in-domein registreren. Tegelijkertijd komt de Indiase centrale bank met gedetailleerde richtlijnen. Verder is het plan om voor andere financiële dienstverleners het exclusieve domein 'fin.in' te lanceren.