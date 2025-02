Kamervragen over gebruik Microsoft Exchange Server binnen rijksoverheid

Door Anoniem: Waarom bemoeit een politicus zich met de interne bedrijfsvoering van de rijksoverheid.

Daar zijn ambtenaren voor om dat te doen.



Heeft dhr. Dijkstra zoveel tijd over in zijn agenda?

Of draait hij "thuis" (op een van zijn kantoortjes) zelf nog een oude exchange omgeving?



Laat hem dan met een wetsvoorstel komen hoe de rijksoverheid om zou moeten gaan met (de migratie van) haar gehele IT-huishouding. Bv Open source, Europa eigen. Whatever. Incl financiering.

Dan ben je een bestuurder.

Op zich ben ik het met je eens dat kamerleden terughoudend moeten zijn met bemoeienis die gaan over allerlei technische en operationele details in de uitvoering. Anderzijds zijn de vragen van Six Dijkstra wel valide, als de ondersteuning voor (on-premise) exchange stopt en de alternatieven vereisen een Amerikaanse cloud, dan kan dat voor bepaalde onderdelen van de overheid een probleem zijn.Jammer dat je zo denigrerend doet met 'of draait hij thuis....' ; Dat maakt in elk geval duidelijk dat je de achtergrond van de heer Six-Dijkstra niet kent. Die weet echt wel wat wel en niet relevant is voor de nationale veiligheid.