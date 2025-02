Rechter dwingt buren om camera's wegens privacyinbreuk te verwijderen

De rechtbank Midden-Nederland heeft in een zaak tussen twee buren die ging over opgehangen camera's geoordeeld dat de camera's wegens een 'onaanvaardbare privacyinbreuk' moeten worden verwijderd. De eisers en gedaagden in deze zaak wonen beiden in een appartementencomplex. De gedaagde buren hebben in totaal drie camera's opgehangen, aan de achterzijde van hun appartement, aan de voorzijde en in hun privé-tuinkamer.

"De camera’s hebben geen zicht op het privé-woongedeelte van eisers, maar enkel op dat van gedaagden zelf en op de gemeenschappelijke tuin en de parkeerplaatsen. Toch is hier sprake van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer omdat het recht op privacy zich volgens vaste rechtspraak ook uitstrekt tot dit soort, (semi)publieke ruimtes. Dat betekent dat het maken van camerabeelden in principe een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer oplevert van degenen die zich in die ruimtes begeven, waaronder eisers. Een dergelijke inbreuk geldt als een onrechtmatige daad in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek", aldus de rechter.

De rechter voegde toe dat er geen goede rechtvaardiging voor de inbreuk is. Zo stelden de gedaagde buren dat ze privacysoftware hebben geïnstalleerd, waarmee bepaalde, door hen geselecteerde gedeeltes van het beeld worden afgeschermd. De buren kwamen op de zitting als bewijs met foto's en live beelden van hun camera's. Ze gaven echter geen details over de locatie van de camera’s, het merk en type en ook over de software werd niets gedeeld. "Dat maakt het lastig om te verifiëren wat gedaagden over de werking van de camera’s heeft gezegd. Dat geldt te meer omdat gedaagden ook de geplande plaatsopneming hebben gefrustreerd", ging de rechter verder.

Zelfs als de software inderdaad zo staat ingesteld zoals de gedaagde buren beweren, kan die eenvoudig worden veranderd, voegde de rechter toe. Die stelde dat het gebruik van de privacysoftware voor de eisende buren onvoldoende waarborg biedt tegen een (toekomstige) inbreuk op hun privacy. De rechter erkende dat de gedaagde buren een belang hebben bij het beschermen van hun eigendommen. "Maar gezien de hiervoor vastgestelde, ernstige inbreuk op de levenssfeer van eisers is dit belang van onvoldoende gewicht om de inbreuk te kunnen rechtvaardigen."

De rechter oordeelde dat de gedaagde buren hun camera's moeten verwijderen. Doen ze dat niet, dan moeten ze een dwangsom van maximaal 10.000 euro betalen. Daarnaast oordeelde de rechter dat de gedaagde buren geen foto's en filmopnames van de eisende buren mogen maken, zoals eerder is voorgekomen. Doen ze dat wel, dan kunnen ze per overtreding een dwangsom van 500 euro krijgen die tot maximaal 10.000 euro kan oplopen.