Logius vraagt 800.000 gebruikers van MijnOverheid om e-mailadres

"Deze mensen ontvangen daardoor geen e-mailnotificaties als er een bericht voor ze klaarstaat. Zo missen ze mogelijk belangrijke post van de overheid"

Elke Nederlander van 14 jaar of ouder heeft een account op MijnOverheid.

Het zou zo moeten werken dat wanneer berichten lang klaar staan en niet worden gelezen, eea alsnog via de gewone post naar de mensen wordt gestuurd. Wellicht hebben mensen niet eens in de gaten gehad (zoals bij mijn ouders) dat bij het aanmelden bij "Mijn Overheid" het gevolg is dat je zelf verantwoordelijk wordt om regelmatig in die berichtenbox te gaan kijkenWant naast het niet opgeven van een emailadres kan het ook zo zijn dat mensen een nieuw emailadres krijgen (en vergeten dit door te geven), dat de mail in de spambox komt of op een andere manier verloren raakt e.d.Grootste reden van dit uitgangspunt is voor mij de reden om me hier niet voor aan te melden en gewoon de communicatie per fysieke post te laten plaatsvinden.Dit is natuurlijk al te absurd voor woorden: je zou jezelf er minimaal actief voor moeten aanmelden om een account te hebben. Overigens betreft dit slapende accounts wanneer deze niet geactiveerd zijn (wat mogelijk een security risico inhoudt).