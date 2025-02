Kabinet wil boetes hostingproviders voor niet verwijderen content openbaren

Het kabinet wil dat boetes voor hostingproviders, die als terroristisch aangemerkte content of misbruikmateriaal niet snel genoeg hebben verwijderd, openbaar worden gemaakt. De informatie over de boete en betreffende hoster zouden dan op de website van de Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) moeten verschijnen.

De ATKM kan hostingbedrijven in Nederland en andere communicatiediensten een bestuurlijke boete opleggen als ze misbruikmateriaal en 'terroristische online-inhoud' niet snel genoeg verwijderen. De boete is omzetafhankelijk en kan bij herhaalde overtredingen oplopen tot maximaal tien procent van de bedrijfsomzet. Voor 'terroristische online content' is een verwijderingstermijn van één uur opgenomen. Voor misbruikmateriaal geldt een termijn van maximaal twaalf uur, maar kan de autoriteit in concrete gevallen bepalen dat de termijn korter is, bijvoorbeeld één uur.

Het kabinet heeft vandaag twee concept-besluiten gepresenteerd waarin regels staan voor het openbaar maken van opgelegde bestuurlijke boetes. "Omdat de openbaarmaking tot doel heeft een diffamerende werking te hebben, ligt het voor de hand om deze gegevens op een algemeen beschikbare wijze beschikbaar te stellen. Een logische plaats, makkelijk vindbaar voor zoekenden is de eigen website van de ATKM", zo staat in een uitleg van de concept-besluiten.

Hostingproviders kunnen wel in beroep tegen de openbaarmaking. De Autoriteit Persoonsgegevens liet eerder aan Security.NL weten dat veel partijen die het een boete heeft opgelegd bezwaar maken tegen de publicatie hiervan. In het verleden besloot toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om hostingproviders te 'namen en shamen' voor het niet snel genoeg verwijderen van misbruikmateriaal. Het publiek kan tot en met 24 maart via Internetconsultatie.nl op de concept-besluiten reageren.