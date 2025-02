OM zet vijftig mobiele flitscamera's in die vasthouden telefoon detecteren

Het Openbaar Ministerie gaat vijftig mobiele flitscamera's inzetten die kunnen detecteren of iemand een mobiele telefoon vasthoudt. De 'focusflitsers' gaan in heel Nederland rouleren. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid installeerde vandaag de eerste focusflitser in Den Haag. Foto’s waarop het systeem een mobiele telefoon in de hand van een automobilist herkent worden doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daar bekijkt een boa de foto’s nog eens.

Wanneer blijkt dat de bestuurder een mobiel apparaat vasthield krijgt die een boete van 430 euro. De komende weken wordt de focusflitser in Den Haag getest. Het OM verwacht dat vanaf april de eerste boetes worden opgelegd. Ook in Utrecht en Noord-Holland worden binnenkort focusflitsers geïnstalleerd. Daarna volgen andere locaties door heel Nederland.

Voor het betrappen van automobilisten met een mobiele telefoon in de hand gebruikt de politie al sinds 2021 de MONOcam. De bijbehorende software stelt de camera in staat om bestuurders te 'herkennen' die een apparaat in de hand hebben. De focus ligt specifiek op het vasthouden; er is geen noodzaak om aan te tonen dat de bestuurder daadwerkelijk belt, appt, een navigatiesysteem bedient of een playlist afgaat, aldus de politie.