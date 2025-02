Apple waarschuwt voor iOS-lek gebruikt bij 'zeer geraffineerde aanval'

Apple waarschuwt voor een kwetsbaarheid in iOS en iPadOS die volgens het techbedrijf bij een 'zeer geraffineerde aanval' tegen bepaalde specifieke personen is gebruikt. Het beveiligingslek (CVE-2025-24200) bevindt zich in het Accessibility-onderdeel van de besturingssystemen. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller met fysieke toegang de 'USB Restricted Mode' op een vergrendelde telefoon uitschakelen.

De USB Restricted Mode zorgt ervoor dat iOS bijhoudt wanneer het toestel voor de laatste keer is ontgrendeld of op een computer of andere accessoire is aangesloten. Wanneer er een uur sinds één van deze gebeurtenissen is verstreken schakelt iOS de Lightning-poort uit. Op dat moment is de poort alleen nog te gebruiken voor het opladen van het toestel. Dit maakt het bijvoorbeeld lastiger om forensische tooling te gebruiken.

Apple geeft geen verdere details over de kwetsbaarheid, behalve dat die door spywareonderzoeker Bill Marczak van Citizen Lab is gevonden en gerapporteerd. Gebruikers wordt aangeraden om te updaten naar iOS 18.3.1, iPadOS 18.3.1 en iPadOS 17.7.5.