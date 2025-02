Vijftigduizend Belgen gebruiken door overheid ontwikkelde anti-phishing-extensie

Meer dan vijftigduizend Belgen zijn zo dom, dat ze een browser extensie installeren waarmee de overheid volledig met hun surfgedrag mee kan kijken. Ze geloven vage beloften als 'informatie wordt zo snel mogelijk geanonimiseerd' terwijl nergens wordt aangegeven wat 'zo snel mogelijk' eigenlijk is... Verder is de extensie niet open-source dus burgers kunnen niet valideren wat de extensie daadwerkelijk doet... Het leert de Belgen dat het normale internet gevaarlijk is met een Amber alert terwijl dat natuurlijk helemaal niet waar is.



Het ontgaat de Belgen blijkbaar ook dat het internet gebouwd is op open standaarden en gesloten vage afspraken totaal geen plaats of kans hebben op het internet. De Belgen zijn dus mooi bezig een raar 'losstaand' intranet te creëren, wat aangeeft dat zo totaal niets geleerd hebben van de vele organisaties die dat in 1990 tot 2000 geprobeerd hebben. Het doet me dus denken aan het oude AOL. Terwijl het internet naar open certificaten voor iedereen beweegt en browsers al 10 jaar geleden afscheid hebben genomen van 'de groene balk' kiest de belgische overheid ervoor om terug te gaan naar het jaar 2000. Ik heb Try Hunt alvast gemaild dat hij zijn artikel aan moet passen:

https://www.troyhunt.com/extended-validation-certificates-are-really-really-dead/



Maar serieus, dit klinkt als een enorm dom idee. Wat ook raar is, is de verwijzing naar 'Crossroads Bank for Enterprises'.

Blijkbaar is het een 'database' zoals de KvK in nederland... Wat ook al zo'n goede reputatie heeft..

Voor mij ziet het er meer uit als een lobby actie. IT bedrijven willen iets doordrukken en de Belgische overheid heeft waarschijnlijk geen capable IT-ers die daadwerkelijk door hebben wat hier gebeurd.