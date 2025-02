Vijftigduizend Belgen gebruiken door overheid ontwikkelde phishing-extensie

Meer dan vijftigduizend Belgen maken gebruik van een door de overheid ontwikkelde browser-extensie die phishingsites moet herkennen, zo laat het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) van de Belgische overheid weten. De Safeonweb-extensie beoordeelt websites op basis van verschillende factoren, zoals eigenaar en certificaatautoriteit. Er wordt specifiek gekeken of de website-eigenaar een extended validation certificaat gebruikt of geregistreerd is bij de autoriteiten. Dit is alleen mogelijk voor Belgische organisaties.

"Websites zonder een gevalideerde eigenaar (oranje) zijn alleen geschikt om te lezen. Voor het delen van persoonlijke en gevoelige informatie mag je verwachten dat de eigenaar van de website is gevalideerd (groen). Als een hacker schadelijke inhoud plaatst op een website met een gevalideerde eigenaar, verandert de validatiestatus direct na de eerste melding. Bekende kwaadaardige of onveilige websites worden gemarkeerd als rood", aldus de uitleg van het CCB. Safeonweb is een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België.

Volgens de overheidsinstantie houdt de extensie niet bij welke websites gebruikers bezoeken of andere online activiteiten. "De Extensie verwerkt alleen je browseactiviteit in mate dat dit noodzakelijk is om informatie te verstrekken over de betrouwbaarheid van de websites die je bezoekt. Alle informatie wordt zo snel mogelijk geanonimiseerd."

De browser-extensie is op dit moment alleen beschikbaar voor Chromium-gebaseerde browsers, zoals Google Chrome. Microsoft Edge en Opera. Versies voor Firefox en Safari worden deze zomer verwacht. "Safer Internet Day herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om waakzaam te blijven in onze digitale gewoontes. Het CCB moedigt alle Belgen aan om de Safeonweb-browserextensie vandaag nog te installeren en bijkomende te maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen online dreigingen", aldus de overheidsinstantie.