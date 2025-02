Amerikaanse uitgeverij kan door cyberaanval geen kranten drukken

Door een cyberaanval op mediabedrijf en uitgeverij Lee Enterprises zijn tientallen kranten in de Verenigde Staten niet in gedrukte vorm beschikbaar of zijn als kortere editie uitgegeven, zo meldt The New York Times. Lee Enterprises is het moederbedrijf van meer dan zeventig dagelijkse kranten in de VS en bijna 350 wekelijkse en specialistische publicaties in 25 Amerikaanse staten. Het heeft de cyberaanval inmiddels ook bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC gemeld.

In een verklaring laat het bedrijf weten dat de dagelijkse werkzaamheden door een 'cybersecurity-gebeurtenis' zijn verstoord. Details over de aard van de aanval zijn niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande. Zo wordt onderzocht of en welke gegevens de aanvallers hebben buitgemaakt. De aanval deed zich vorige maandag voor en sindsdien zijn van meerdere kranten geen gedrukte edities verschenen. Lee Enterprises zegt bezig te zijn met het herstel, maar weet nog niet wanneer dit is afgerond. In 2023 verscheen The Philadelphia Inquirer, één van de oudste en bekendste kranten in de Verenigde Staten, wegens een cyberaanval niet op papier.