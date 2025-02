Minister: biometrische toegangscontrole voetbalstadions niet breed inzetbaar

Het is niet mogelijk om biometrische toegangscontroles bij voetbalstadions, om zo mensen met een stadionverbod te detecteren, breed in te zetten. Dat heeft minister Van Weel van Justitie en Veiligheid laten weten op een initiatiefnota van VVD-Kamerlid van Michon-Derkzen. Het Kamerlid kwam eind vorig jaar met een initiatiefnota over de aanpak van voetbalgeweld.

"Het adequaat handhaven van stadionverboden is cruciaal om raddraaiers buiten te houden. Clubs moeten dit serieuzer op gaan pakken en hulpmiddelen gebruiken om hier stappen in gaan zetten", aldus het VVD-Kamerlid. Ze pleit voor de invoering van biometrische toegangscontroles bij voetbalstadions. Door middel van gezichtsherkenning zou het eenvoudiger moeten worden om personen met een stadionverbod te herkennen.

Daarnaast moeten er bij de ingang identiteitscontroles plaatsvinden. "Voor een effectieve landelijke uitrol is het noodzakelijk dat alle clubs investeren in de benodigde technologie en infrastructuur. Dit vereist coördinatie en ondersteuning van de KNVB, zowel financieel als logistiek. Uniforme richtlijnen voor de implementatie van biometrische systemen en ID-checks moeten worden opgesteld en gehandhaafd", stelde Michon-Derkzen verder.

'Niet breed inzetbaar'

"Helaas moet ik over de biometrische toegangscontroles melden dat deze niet breed ingezet kunnen worden", reageert minister Van Weel op de initiatiefnota. De bewindsman wijst naar een rapport van de landsadvocaat over de inzet van (digitale) preregistratie en biometrische toegangspoortjes door betaald voetbalorganisaties. Uit het rapport blijkt dat het niet is toegestaan biometrische gegevens te gebruiken zonder de nadrukkelijke toestemming van degene wiens gegevens dit betreft. "Er moet dus altijd een alternatieve toegangsmogelijkheid voor handen zijn", voegt de minister toe.

Wat betreft de identiteitscontroles waarover het VVD-Kamerlid het heeft, vermoedt de minister dat het om een pilot met Identity Based Access (IBA) gaat. Bij deze proef zijn acht voetbalclubs betrokken en wordt er gewerkt met persoonsgebonden toegang (preregistratie). Supporters kopen via een app hun kaartje, waarvoor een ID-bewijs moet worden overlegd, zodat de voetbalclubs weten wie er in het stadion komt en dit bij de toegang ook kunnen controleren, legt Van Weel uit. "Ik zie daarom het voorstel van het lid MichonDerkzen als ondersteuning voor het beleid ten aanzien van OVIVI en Veilig en Gastvrij voetbal. Indien de pilot rond IBA succesvol is, zal ik de KNVB en betaald voetbal organisaties vragen om een bredere uitrol."

Vragen Tweede Kamer

Partijen in de Tweede Kamer hebben de nodige vragen over de initiatiefnota van Michon-Derkzen en de reactie van de minister. "Hoe verhoudt zich het verzamelen en checken van deze en andere biometrische kenmerken zich tot de wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Welke juridische basis is er voor het gebruiken van biometrische toegangscontrole? Is hierover overleg geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens?", wil GroenLinks-PvdA weten.

"Kan de initiatiefnemer onderbouwen waarom zij van mening is dat dit is toegestaan op de wijze waarop zij haar voorstel heeft ingericht? Kan zij in het antwoord ingaan op de regels uit de genoemde AI-Act en AVG en kan zij ook ingaan op het rapport van de landsadvocaat over de inzet van onder andere biometrische toegangspoortjes door betaald voetbalorganisaties", vraagt NSC. Het VVD-Kamerlid krijgt nu de gelegenheid om de vragen te beantwoorden, waarna de nota binnen de Tweede Kamer zal worden besproken.