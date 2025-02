Minister: onmogelijk om schade ransomware betrouwbaar te schatten

Het is onmogelijk om de schade die ransomware veroorzaakt betrouwbaar te schatten, maar het nemen van basisbeveiligingsmaatregelen kan veel leed voorkomen, zo stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Vorige week vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over online veiligheid en cybersecurity, waar ook ransomware aan bod kwam en maatregelen die organisaties hier tegen kunnen nemen.

"Uit eerder onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens - ik heb het eerder aangehaald - blijkt dat bij zeventig procent van de ransomware-aanvallen de cyberbasishygiëne, om het zo te zeggen, niet op orde is. Het gaat echt om basale dingen: een slecht wachtwoordbeleid, geen meerfactorauthenticatie, updates die niet op tijd worden uitgevoerd en, in het geval van een groot bedrijf, niet voldoende netwerksegmentatie", stelde NSC-Kamerlid Six Dijkstra. "Daar is dus nog heel veel winst te behalen."

Het Kamerlid vroeg de minister hoe de overheid kan bevorderen dat organisaties de genoemde basisbeveiligingsmaatregelen nemen. "Kunnen we bijvoorbeeld ook de winst inzichtelijk maken als dit wél op orde is? Heeft de minister van Justitie bijvoorbeeld een inschatting van wat het de Nederlandse samenleving aan datalekken zou schelen of wat het het bedrijfsleven zou schelen aan losgeld dat ze zouden moeten overmaken voor ransomware?"

Volgens minister Van Weel past de constatering in het AP-rapport dat men in twee derde van de onderzochte gevallen de basismaatregelen niet op orde had en dat die gevallen dus vermijdbaar waren, helemaal binnen het Cybersecuritybeeld Nederland en bij waar de Cyber Security Raad eerder voor waarschuwde. "Organisaties in Nederland hebben hun basisweerbaarheid nog onvoldoende op orde. Ik deel dus de mening dat naast alle wetgeving de basismaatregelen cruciaal zijn en heel veel leed kunnen voorkomen."

De bewindsman voegde toe dat het niet mogelijk is om een betrouwbare inschatting te maken van de totale omvang van de schade van ransomware. "Maar er zijn wel verschillende losse onderzoeken. Zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek naar ransomware dat bedrijven met herstelbare back-ups 27 keer minder kans hebben om losgeld te betalen. Ik denk dat dit al een incentive op zich zou zijn voor bedrijven om die geringe investering te doen, om zo grotere schade te voorkomen."