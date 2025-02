Onderzoeksbureau Zacks lekt persoonlijke gegevens 12 miljoen gebruikers

Onderzoeksbureau Zacks, dat voor financieel adviseurs, beleggers en andere financieel professionals analyses van aandelen en aandelenbeurzen uitvoert, heeft vorig jaar de gegevens van twaalf miljoen gebruikers gelekt. Het gaat om e-mailadressen, ip-adressen, namen, ongesalte wachtwoordhashes (SHA-256), telefoonnummers, adresgegevens en gebruikersnamen die vervolgens op internet werden aangeboden.

Het datalek staat los van een ander datalek in 2023. In dat jaar werden de gegevens van 9 miljoen gebruikers gelekt. In eerste instantie stelde Zacks toen dat 820.000 gebruikers waren getroffen. Nu heeft het bedrijf nog niet op het laatste datalek gereageerd, zo meldt Troy Hunt van datalekzoekmachine Have I Been Pwned. De twaalf miljoen e-mailadressen zijn aan Have I Been Pwned toegevoegd. Via de zoekmachine kunnen mensen kijken of hun gegevens in bekende datalekken voorkomen. Van de gestolen e-mailadressen was 93 procent al via een ander datalek bekend. Hoe de gegevens bij Zacks gestolen konden worden is niet bekend.