Staatssecretaris kijkt naar rijksbeleid voor lokaal draaien generatieve 'AI'

Staatssecretaris Szabo voor Digitalisering kijkt of er rijksbreed beleid moet komen voor het lokaal draaien van generatieve 'AI'. Dat liet de bewindsman weten tijdens een debat van de commissie voor Digitale Zaken over opkomende en toekomstige technologieën. NSC-Kamerlid Six Dijkstra merkte op dat de DeepSeek-chatbot lokaal kan draaien en zo in principe geen data doorstuurt naar het bedrijf.

"We zien steeds meer geavanceerde taalmodellen en andere generatieve AI-modellen die dit kunnen. Daarom is mijn eerste vraag aan de staatssecretaris: moet het niet rijksbreed beleid worden om generatieve AI in principe lokaal te draaien in plaats van in de cloud? Dit is nu immers met meerdere toepassingen mogelijk. Ook worden daarmee de serieuze risico's ondervangen dat burgerdata door de overheid wordt gevoed aan big tech, per ongeluk of via omwegen", zo wilde het Kamerlid weten.

"Moet het geen rijksbreed beleid worden om generatieve AI in principe lokaal te draaien in plaats van in de cloud nu dat mogelijk is en dat het risico ondervangt dat overheidsdata gegeven worden aan big tech?", vatte Szabo de vraag samen. "Ik heb kennisgenomen van de lancering van R1, het model van DeepSeek. Dat biedt kansen, maar geeft ook zorgen. We weten namelijk niet hoe het is geproduceerd. Er zijn mogelijkheden om generatieve AI in principe lokaal te draaien. Daar gaat het ook om. Dat moet eerst goed uitgezocht worden", ging de staatssecretaris verder. Szabo gaf aan dat hij dit zal meenemen in zijn herijkte standpunt op generatieve 'AI', dat eind maart moet verschijnen.

"In principe zijn er al best veel geavanceerde generatieve AI-modellen die lokaal kunnen draaien. Ik denk dat je heel veel risico's ondervangt als je met je beleid toewerkt naar "in principe lokaal". Ik hoor graag iets concreter van de staatssecretaris wanneer we daar meer over te weten komen", reageerde Six Dijkstra op het antwoord van Szabo. "Ja, er zijn er meer. Daar kijken we ook naar in ons herijkte standpunt. Dat zal dus eind Q1 naar u toe komen. Ik ben bekend met het onderwerp. Het is een heel belangrijk onderwerp om heel serieus naar te kijken", antwoordde de staatssecretaris vervolgens.