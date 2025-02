SCP: digitalisering kan sociale samenhang samenleving aantasten

De steeds verdergaande digitalisering kan ongelijkheid en individualisering doen toenemen en de sociale samenhang van de samenleving aantasten, aldus het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een nieuw rapport. Volgens het SCP probeert de overheid met het huidige digitaliseringsbeleid iedereen toegang te geven tot digitale technologieën en middelen; vooral mensen die die toegang zonder hulp niet of slechts beperkt hebben.

"Uitgangspunt daarbij is dat iedereen mee moet kunnen doen aan de digitale samenleving. Deze insteek is begrijpelijk, maar zorgt ook voor een blinde vlek", aldus het Planbureau. "Een digitaliseringsbeleid dat er vooral op is gericht digitale toepassingen voor iedereen toegankelijk te maken en de digitale vaardigheden van mensen te versterken, is vanuit het perspectief van cohesie slechts beperkt effectief. Dergelijk beleid kan zelfs mislukken, omdat het de wortels van digitale ongelijkheid onvoldoende in beeld heeft."

Het SCP stelt dat digitalisering de sociale ongelijkheid kan vergroten, wat op zijn beurt de sociale samenhang verder verzwakt. Daarnaast kan digitalisering het proces van individualisering versterken, wat voor grotere afstanden tussen mensen kan zorgen en hun verbondenheid aantasten. "Net als in het geval van sociale en digitale ongelijkheid, kan digitalisering de effecten van individualisering aanjagen. De mogelijke negatieve gevolgen van individualisering voor de cohesie verdienen voor de toekomst meer aandacht."

In het rapport doet het Planbureau verschillende aanbevelingen voor het digitaliseringsbeleid om zo op toekomstige ontwikkelingen te kunnen anticiperen. Zo moet de overheid ook de schaduwkant van individualisering zien. "Het proces van individualisering oefent vanuit verschillende kanten grote invloed uit op de sociale verbindingen in de samenleving. Deze verschillende kanten moeten in het beleid meer aandacht krijgen, ook omdat de voortschrijdende digitalisering het proces van individualisering versterkt."

Het SCP voegt toe dat digitalisering veel aspecten van het leven van mensen raakt en op lange termijn grote invloed kan hebben op de sociale samenhang in het land. "Met een breder digitaliseringsbeleid zijn de gevolgen van digitalisering beter te begrijpen en aan te pakken."