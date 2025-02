Politici VS willen dat inlichtingenchef optreedt tegen Britse iCloud-backdoor

Verschillende Amerikaanse politici waarschuwen voor de iCloud-backdoor die de Britse overheid wil en hebben het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten aangeschreven om hier tegen op te treden. De backdoor zou namelijk de communicatie van Amerikanen gevaar laten lopen. Onlangs lieten The Washington Post en BBC weten dat de Britse autoriteiten aan Apple een Capability Notice (TCN) hebben gegeven, waarin ze eisen dat Apple toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups biedt.

ICloud-back-ups zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen. Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer. Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld. De toegang die de Britse autoriteiten willen zou voor iCloud-gebruikers wereldwijd moeten gaan gelden. Apple zou daarnaast niets over het bestaan van de backdoor mogen zeggen.

"Als het VK deze gevaarlijke poging niet stopt, vragen we om de Amerikaanse-Britse cybersecurity-overeenkomsten en -programma's te heroverwegen, alsmede het delen van Amerikaanse inlichtingen met het VK", schrijven senator Ron Wyden en Andy Biggs van het Huis van Afgevaardigden in een brief aan Tulsi Gabbard, Director of National Intelligence . Volgens de politici moet de relatie tussen de VS en het VK op vertrouwen zijn gebaseerd. "Als het VK in het geheim één van de pijlers van Amerikaanse cybersecurity ondermijnt, is dat vertrouwen ernstig geschonden."

Door de backdoor zijn alle Amerikanen minder veilig en kwetsbaarder voor spionage door vijanden, aldus de politici. Die stellen dat het toevoegen van een backdoor op verzoek van de Britten zeer kortzichtig is, zeker gezien de recente aanvallen op Amerikaanse telecomproviders. In de brief wordt Gabbard gevraagd om het VK een ultimatum te stellen om te stoppen met deze 'gevaarlijke aanval op de cybersecurity van de VS', of dat het anders ernstige gevolgen zal hebben.