Register voor Functionarissen voor Gegevensbescherming dit jaar verwacht

Het is de verwachting dat dit jaar het Nederlands Register voor Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG) wordt gelanceerd, zo laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Een FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. In Nederland zijn er nu ongeveer 10.000 FG’s, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Het register moet de positie van FG's versterken en de kwaliteit te borgen, meldt het ministerie. Inschrijving in het register wordt geen verplichting.

Overheidsinstanties en publieke organisaties zijn altijd verplicht om een FG aan te stellen, ongeacht het type gegevens dat ze verwerken. Het kan gaan om de rijksoverheid, gemeenten en provincies, maar ook om bijvoorbeeld zorg- en onderwijsinstellingen. Ten tweede geldt de verplichting om een FG aan te stellen voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen. Als laatste geldt de verplichting voor organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een kernactiviteit is.

"Hoewel de rol en taken van de FG wettelijk zijn geborgd, kan in beginsel iedereen zich FG noemen. Hierdoor kunnen grote verschillen bestaan ten aanzien van het inhoudelijke niveau van FG’s. Om dat te verhelpen, komt er een kwaliteitsregister. FG’s moeten hiervoor voldoen aan minimum kwaliteitseisen", aldus het ministerie. Dat stelt dat duidelijkere kwaliteitskenmerken binnen de beroepsgroep kunnen leiden tot herkenning en erkenning van een goede FG. "Het NRFG is voor, door en van de beroepsgroep zelf en inschrijving in het register is geen verplichting. Alle inspanningen zijn erop gericht om in de loop van 2025 te komen tot de daadwerkelijke oprichting van het NRFG."