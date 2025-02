'Managementinterface 3500 firewalls Palo Alto Networks online toegankelijk'

De managementinterface van zo'n 3500 firewalls van Palo Alto Networks is vanaf het publieke internet voor iedereen toegankelijk, wat een beveiligingsrisico is, zo stelt The Shadowserver Foundation op basis van eigen onderzoek. Het zou ook gaan om 37 firewalls in Nederland. Aanvallers maken op dit moment misbruik van een kwetsbaarheid waardoor het voor een ongeauthenticeerde aanvaller mogelijk is om de authenticatie van de managementinterface te omzeilen en bepaalde PHP-scripts aanroepen.

Het aanroepen van de PHP-scripts maakt het niet mogelijk om code uit te voeren, maar kan wel de integriteit en vertrouwelijkheid van PAN-OS negatief beïnvloeden, aldus Palo Alto Networks. PAN-OS is het besturingssysteem dat op de firewalls van het bedrijf draait. Om de aanval uit te kunnen voeren moet een aanvaller de managementinterface kunnen benaderen. Afgelopen woensdag verschenen er beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2025-0108.

The Shadowserver Foundation voerde een scan op internet uit en ontdekte 3500 firewalls waarvan de managementinterface bereikbaar is. Hoeveel hiervan er nog kwetsbaar zijn is onbekend. "Haal alsjeblieft je managementinterface van het publieke internet af", aldus de stichting, die zich met de bestrijding van cybercrime bezighoudt. Het grootste deel van de gevonden interfaces bevindt zich in Azië en Noord-Amerika. In Nederland werden 37 firewalls met een publiek toegankelijke interface aangetroffen.