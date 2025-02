Rabobank gebruikte tientallen indicatoren voor onderzoek 'verdachte' transacties

De Rabobank gebruikte in 2017 tientallen indicatoren voor onderzoek naar 'verdachte' transacties, zo stelt het radioprogramma Argos op basis van een geheim document van de bank. Het gaat bijvoorbeeld om ‘periodes van inactiviteit op de betaalrekening’, ‘het terugboeken van automatische incasso’s’, 'aanschaf van telefoons en/of belkaarten', 'aanschaf van vliegtickets', 'betalingen fysieke reisbureaus', 'periodes van inactiviteit op de betaalrekening' en 'aanschaf van outdoor/militaire/medische kleding en spullen'.

Dit soort signalen zouden volgens de bank kunnen duiden op terrorismefinanciering of personen die wilden uitreizen naar Syrië. Experts zijn kritisch over de stelligheid waarmee de bank de indicatoren hanteert. "Ik zie geen disclaimers in dit document waarbij wordt gezegd “misschien zou het zo kunnen zijn dat” of “op basis van betrouwbare bronnen vermoeden we zus”. Nee, het wordt echt gebracht als: 'dit zijn de Red Flags / indicatoren', dus die stelligheid verbaast mij wel", zegt hoogleraar Marieke de Goede.

"Ik zie dat er vanuit heel specifieke gevallen algemene indicatoren worden geformuleerd. Zoals de transacties bij belwinkels. Dat klinkt als een voorbeeld van een incident en geen structurele handeling, maar het leidt vervolgens wel tot een indicator waar klanten breed op worden gemonitord", laat politicoloog Tasniem Anwar weten. Financieel adviseur Bart Joosen noemt bepaalde indicatoren op de lijst, zoals de aanschaf van islamitische kleding, een baan in de zorgsector en donaties aan de moskee, zeer zorgelijk, omdat ze kunnen leiden tot discriminatie.

Argos vroeg zowel de Rabobank als De Nederlandse Bank (DNB) om een reactie. Beide gebruiken dezelfde woorden, namelijk dat de indicatoren in de 'context van de tijd' moeten worden gezien. Verder stelt de Rabobank dat het document was bedoeld om te leren van een aantal casussen waarin er terrorismefinanciering was vastgesteld. "Dit document werd gebruikt in de training van een kleine, gespecialiseerde groep medewerkers die de taak hadden om nader onderzoek te doen naar transacties die als mogelijk ongebruikelijk waren aangemerkt. Het betreft geen beleidsstuk en werd ook niet gebruikt door onze analisten in de reguliere transactiemonitoring."