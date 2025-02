Microsoft waarschuwt voor Mac-malware die zich via Xcode-projecten verspreidt en volgens het techbedrijf bij 'beperkte aanvallen' is ingezet. Xcode is een ontwikkelomgeving voor macOS waarmee ontwikkelaars Apple-gerelateerde software kunnen ontwikkelen. De malware, met de naam XCSSET, is in staat om op een besmet systeem cryptowallets, data uit Evernote, Notes, Skype, Telegram, QQ en WeChat, wachtwoorden, bestanden en systeeminformatie te stelen. Daarnaast kan de malware andere Xcode-projecten infecteren.

De eerste versie van XCSSET werd in 2020 gedetecteerd. In 2021 werd bekend dat de malware een destijds onbekende kwetsbaarheid gebruikte om zonder interactie van gebruikers aanvullende permissies te krijgen, zoals bijvoorbeeld toegang tot de microfoon, webcam, volledige schijftoegang of de mogelijkheid om schermopnamen te maken. Vandaag meldt Microsoft op X dat het een nieuwe variant van de XCSSET-malware heeft ontdekt. Het gaat om de eerste nieuwe variant sinds 2022, aldus het bericht.

De nieuwe variant is voorzien van verbeterde obfuscatie en manieren om op het systeem actief te blijven en nieuwe infectiestrategieën. Microsoft beschrijft deze nieuwe toevoegingen, maar geeft geen verdere details over de doelwitten of waar de malware precies is aangetroffen. Microsoft geeft ontwikkelaars het advies om altijd Xcode-projecten te inspecteren die zijn gedownload of gekloond van repositories, aangezien de malware zich via besmette projecten verspreidt.