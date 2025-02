Betaalvereniging meldt toename van inchecken met betaalpas in OV

Het gebruik van een betaalpas of creditcard voor het in- en uitchecken in het openbaar vervoer is vorig jaar sterk gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor, zo beweert Betaalvereniging Nederland. Van alle contactloze passen die afgelopen december werden gebruikt voor het in- en uitchecken was 41 procent een betaalpas of creditkaart, al dan niet digitaal op een smartphone of smartwatch. De overige 59 procent was een OV-chipkaart. Twaalf maanden eerder was het aandeel betaalkaarten in het openbaar vervoer nog 33 procent.

NS laat treinreizigers sinds begin 2023 via hun contactloze betaalpas in- en uitchecken. Het is dan niet meer nodig om een los kaartje te kopen of saldo op te laden. Naast NS is reizen met de betaalpas sinds dezelfde periode ook mogelijk bij Qbuzz en Arriva. "Reizen met je betaalpas is veilig. Net zo veilig als contactloos betalen in de supermarkt. Jouw bank ziet niet hoe je reist. En de conducteur die je controleert, ziet geen bankgegevens", aldus NS.

Pseudonimiseren

De vervoerder laat het in privacybeleid weten dat na het inchecken het unieke identificatienummer ("PAN") van de betaalpas wordt gepseudonimiseerd. "Iedere pas krijgt hierbij een eigen uniek nummer, een zogeheten token. Deze unieke tokens worden gebruikt voor de verschillende doeleinden zoals reizen, betalen, service, inspectie en overzichtsrapporten", aldus de uitleg.

NS stelt dat gepseudonimiseerde gegevens zonder aanvullende informatie niet zijn te herleiden naar de betaalpasgegevens van gebruikers, maar dat dit met aanvullende informatie wel mogelijk is. "Dit pseudonimiseren is een maatregel om de risico’s voor jou als reiziger te verminderen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Door gepseudonimiseerde gegevens te combineren met andere gegevens is een organisatie wellicht in staat is om te achterhalen welke betaalpas hoort bij het pseudoniem. Hiermee kan het dan mogelijk zijn de reishistorie van deze pas in te zien." NS voegt toe dat vervoerders en Translink afspraken hebben gemaakt om het risico op heridentificatie te 'minimaliseren'.