Szabo: aandeel public clouddiensten in nieuwe werkplek ambtenaren beperkt

Wegens de huidige maatschappelijke en politieke discussie over cloudgebruik bij de overheid en de geopolitieke situatie is besloten om het aandeel public clouddiensten in de nieuwe werkplek voor ambtenaren te beperken, zo heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. SSC-ICT, één van de grootste ict-dienstverleners van en voor de Rijksoverheid, werkt voor het ministerie van Binnenlandse Zaken aan een 'cloud managed werkplek'.

Op dit moment levert SSC-ICT zo'n 58.000 digitale werkplekken binnen de Nederlandse rijksoverheid, die worden gebruikt door ambtenaren van negen ministeries. De huidige werkplek is zo’n zeven jaar oud en nadert het einde van zijn technische levensduur, aldus Szabo. Volgens de staatssecretaris is de vervanging van de huidige werkplek urgent omdat sommige onderdelen op korte termijn niet meer worden ondersteund door leveranciers. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ivanti dat de support van Ivanti Workspace Control vanaf 31 december 2026 stopt en Microsoft dat vanaf oktober de standaard ondersteuning van Windows 10 stopt.

"Dit creëert risico’s voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. Vervanging is daarmee spoedig nodig", aldus de bewindsman. De nieuwe werkplek maakt ook gebruik van clouddiensten. "Het gebruik van public cloud diensten kent risico’s die anders zijn dan die van diensten in eigen beheer", laat Szabo weten. "Ik ben mij ervan bewust dat de keuze om gebruik te maken van public clouddiensten ook in het licht gezien moet worden van de huidige maatschappelijke en politieke discussie over cloudgebruik bij de overheid."

Als gevolg van deze ontwikkelingen, alsmede de veranderde geopolitieke situatie, zegt de staatssecretaris dat het aandeel van public clouddiensten in de nieuwe werkplek is teruggebracht. "De bovenstaande problematiek is niet uniek voor SSC-ICT maar speelt overheidsbreed, op nationaal niveau en zelfs in Europees verband. Ik verwacht, zeker op middellange termijn, het nodige van gezamenlijk optrekken hierin", voegt Szabo toe.

GroenLinks-PvdA had de staatssecretaris eerder gevraagd als het om cloudmigraties gaat geen onomkeerbare stappen te nemen. Zo start SSC-ICT in het tweede kwartaal een beperkte pilot onder honderd gebruikers die volgens Szabo volledig onomkeerbaar is. "Tegelijkertijd moet ik benadrukken dat uiterlijk medio 2025 meer definitieve stappen nodig zijn om de continuïteit te waarborgen", voegt de staatssecretaris toe. "Met de nieuwe aanpassingen zoals de gereduceerde afhankelijkheid van de public cloud, de ingebouwde waarborgen ben ik voornemens deze stappen tegen die tijd te nemen."