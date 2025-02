Woningcorporatie Eigen Haard lekt persoonlijk gegevens van 250 huurders

Woningcorporatie Eigen Haard heeft de persoonlijk gegevens van meer dan 250 huurders en woningzoekenden gelekt. Het gaat om namen, woonadressen, geboortedatums, e-mailadressen en vaak ook mobiele telefoonnummers, zo meldt AT5. Van veel huurders gaat het ook om informatie of ze in loondienst zijn of niet. De gegevens werden op een openbare website aangetroffen en zijn door Google geïndexeerd.

Eigen Haard laat tegenover AT5 weten dat het om gegevens gaat uit 2016 die zijn gelekt via een applicatie van een inmiddels niet meer bestaand bedrijf. De applicatie moest huurders helpen om door te stromen naar andere woningen van de woningcorporatie. Hoewel het om de applicatie van een derde partij ging hadden huurders hun gegevens wel via Eigen Haard doorgegeven.

De Woningcorporatie doet onderzoek naar het datalek en hoe het gedupeerden kan waarschuwen. Tevens is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. "De data die we hebben proberen we zo goed mogelijk te beschermen, dan is dit voor de mensen die het betreft en onszelf ontzettend balen", aldus een woordvoerder van Eigen Haard. Vorig jaar kreeg Eigen Haard na een ransomware-aanval op leverancier AddComm met een mogelijk datalek te maken.