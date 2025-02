Szabo: volgend jaar 'betrouwbare' leeftijdsverificatie bij online alcoholverkoop

Het kabinet verwacht dat er volgend jaar 'betrouwbare' leeftijdsverificatie bij de online verkoop van alcohol zal zijn. Voor wat betreft online pornografie zal hier eerst een debat in de Tweede Kamer over moeten plaatsvinden, zo heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Vorig jaar werd in de Tweede Kamer een motie van de ChristenUnie en Nieuw Sociaal Contract aangenomen over het wettelijk borgen van 'privacyvriendelijke en betrouwbare' leeftijdsverificatie voor online gokken en pornosites.

"We moeten onze kinderen online beschermen tegen de risico’s die ze ook in de offline wereld lopen en zoveel mogelijk voorkomen dat ze eenvoudig alcohol kunnen kopen, dat ze gemakkelijk toegang hebben tot pornografie- en illegale kansspelwebsites en zoveel mogelijk voorkomen dat ze zichzelf in de schulden kunnen werken met achterafbetaaldiensten", aldus de staatssecretaris in een reactie op de motie. Szabo voegt toe dat leeftijdsverificatie effectief kan zijn om kinderen te beschermen, maar niet altijd de meest geschikte maatregel is vanwege de vele belangen die op het spel staan.

"Het brengt risico’s voor de privacy met zich mee, zoals de opslag van persoonlijke gegevens en het volgen van online gedrag. Daarnaast kan het ervoor zorgen dat de toegankelijkheid voor legitiem gebruik wordt ingeperkt. Ook kan het verder onbedoelde gevolgen hebben, zoals normalisatie van identiteitscontroles of stimulering van omzeilpraktijken." Verder stelt de bewindsman dat leeftijdsverificatie vaak disproportioneel is als er alternatieven beschikbaar zijn, zoals educatie, ouderlijk toezicht of zelfregulering door platforms.

Voor goksites is er volgens de staatssecretaris al betrouwbare online leeftijdsverificatie en is dit ook wettelijk geregeld. "Voor online alcoholverkoop wordt nu gekeken hoe de leeftijd op een meer betrouwbare manier kan worden gecontroleerd. Naar verwachting is dit in 2026 gerealiseerd." Volgend jaar moeten ook achterafbetaaldiensten verplicht verifiëren dat klanten meerderjarig zijn.

"Voor wat betreft online pornografie bestaat er nog geen wettelijke leeftijdsgrens", merkt Szabo op. "Hiervoor moet eerst een debat met uw Kamer plaatsvinden over de mate waarin de schade voor kinderen een aanvullende wettelijke leeftijdsgrens en wettelijke online leeftijdsverificatie en de inbreuk die dat vormt op de vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt."

Afsluitend meldt de staatssecretaris dat er geen universele oplossing voor leeftijdsverificatie is. "De uitdaging is een betrouwbaar, privacyvriendelijk, veilig en toegankelijk instrument te gebruiken. Ik hecht er waarde aan dat leeftijdsverificatiemiddelen enkel worden ingezet wanneer zij zowel effectief zijn als de privacy van hun gebruikers beschermen." Verder wordt er op Europees niveau gewerkt aan concrete oplossingen voor leeftijdsverificatie, waarbij Szabo verwacht dat de Europese Digitale Identiteits (EDI)-wallets op termijn een rol zullen gaan spelen. Deze wallets zullen niet worden verplicht, aldus de bewindsman.