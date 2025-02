Amnesty: Britse eis om iCloud-backdoor bedreigt privacyrechten wereldwijd

The office of the Home Secretary has served Apple with a document called a technical capability notice, ordering it to provide access under the sweeping U.K. Investigatory Powers Act of 2016, which authorizes law enforcement to compel assistance from companies when needed to collect evidence, the people [familiar with the matter] said.

Privacy International (PI) called it an "unprecedented attack" on the private data of individuals. "This is a fight the UK should not have picked," said the charity's legal director Caroline Wilson Palow. "This overreach sets a hugely damaging precedent and will embolden abusive regimes the world over."

maandag 10 februari 2025, 10:02 door RedactieMocht Apple gehoor geven aan een bevel van de Britse autoriteiten om een backdoor toe te voegen waarmee toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups kan worden verkregen, moeten gebruikers overwegen om deze back-ups uit te schakelen. Dat adviseert de EFF op basis van berichtgeving van The Washington Post en BBC vorige week.