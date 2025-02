Dataprovider verliest hoger beroep over zonefile .nl-domeinnamen

Zelfregulering

Vanaf de oprichting van SIDN en de voorloper hiervan onder toezicht van CWI hebben de registratieprocedures plaatsgevonden zonder directe betrokkenheid van de overheid. Dit heeft geleid tot een zelfregulering op basis van zelforganisatie door betrokkenen, de totstandkoming van SIDN.



Vanwege de grote groei en toename van het aantal .nl-domeinnamen besloot de Nederlandse overheid de activiteiten van SIDN actiever te gaan volgen. Dit had tot gevolg dat de regering in 1998 aankondigde om de zelfregulering van SIDN te toetsen. Deze toetsing werd toegepast volgens de nota Wetgeving voor de Elektronische Snelweg. Deze toetsing werd in april 2000 door het Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd. De toetsing werd op 6 juli 2001 als nota in het kabinet behandeld.



In 2018 werd SIDN onder de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen aangewezen als Aanbieder van Essentiële Diensten. Sindsdien staat de organisatie onder toezicht van Agentschap Telecom.



Wel heel vreemd dat een stichting (SIDN) commerciële diensten verkoopt (online merkbeschermingsdiensten).Dit is Nederland, waar sommige overheidsdiensten in private bedrijven worden ondergebracht ("privatisering"), terwijl sommige commerciële activiteiten met instemming van de overheid worden verricht door stichtingen.All animals are equal, but some animals are more equal than others. Dat wordt dan verdoezeld door middel van de constructie van kerstbomen met stichtingen en BV's, zodat het ingewikkeld genoeg wordt om als regering of overheid te kunnen doen alsof je neus bloedt.De stichting vervult dus een publieke taak. Die publieke taak is gek genoeg ondergebracht in een BV. Ondertussen ontplooit de stichting ook commerciële activiteiten. Die vallen dan gek genoeg weer onder de stichting.Het komt erop neer dat in Nederland "relaties" allesbepalend zijn, net zoals in China. Wetten zijn er slechts om daar een kosmetisch legaal tintje aan te geven.Nederland is ook een succesvolle narcostaat. Opsporingsactiviteiten van de kant van de politie dienen slechts om daar een kosmetisch crimineel tintje aan te geven, en op die manier de overheid juist een kosmetisch legaal tintje.Dit is Nederland. Alles loopt hier gezellig door elkaar. Overheid en commercie, boven- en onderwereld.In sommige andere landen noemen wij dat "corruptie". In Nederland noemen wij dat "goede samenwerking" en "zelfregulering".