Wetsvoorstel tegen spoofing bevat extra regels voor nummerherkenning

Een wetsvoorstel dat volgens minister Beljaarts van Economische Zaken moet helpen bij het bestrijden van telefoonspoofing bevat extra regels voor nummerherkenning. Wat de regels precies inhouden is nog niet duidelijk. Eerder deze maand werd al bekend dat het kabinet de Telecommunicatiewet wil aanpassen om spoofing en phishing tegen te gaan. Bij telefoonspoofing krijgt de ontvanger een ander telefoonnummer te zien dan waarmee daadwerkelijk wordt gebeld. Bankhelpdeskfraudeurs maken hier bijvoorbeeld misbruik van door het telefoonnummer van een bank mee te geven.

Het probleem van spoofing is al lange tijd bekend. In 2022 verscheen al een concept-wetsvoorstel online voor het aanpassen van het nummerbeleid. "Ten derde wordt voorgesteld wijzigingen door te voeren ten aanzien van nummerherkenning. Deze wijzigingen hebben als doel een aantal ontwikkelingen op dit terrein te faciliteren en de integriteit van de hierbij gebruikte telecommunicatievoorzieningen te verhogen, zodat effectiever kan worden opgetreden tegen spoofing", aldus de uitleg bij het concept-wetsvoorstel.

"Hoewel door reeds eerder genomen gezamenlijke maatregelen van de telecomsector en de bankensector het specifiek spoofen van nummers van banken bij bankhelpdeskfraude sterk was gereduceerd, blijft spoofing in zijn algemeenheid een belangrijke factor bij deze vormen van misleiding met gebruik van elektronische communicatiediensten", liet de uitleg verder weten. Het publiek kon op de internetconsultatie van het voorstel reageren, waarna die werd gesloten. Sindsdien heeft het wetsvoorstel geen verdere voortgang laten zien. Onlangs kwam het onderwerp in de Tweede Kamer ter sprake.

Nummerherkenning

De minister heeft nu een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over zijn plan om met een wetsvoorstel te komen dat telefoonspoofing moet aanpakken. "Ik heb een wetsvoorstel in voorbereiding dat gericht is op het voorkomen van het misbruik van nummers voor online fraude. Het voorstel omvat wijziging van het deel van de Telecommunicatiewet dat betrekking heeft op nummerbeleid en nummerbeheer en bestaat uit verschillende onderdelen die een preventieve werking hebben bij de bestrijding van online fraude", aldus de bewindsman.

Met het voorstel wordt suballocatie ingekaderd, zo legt Beljaarts uit. "Van suballocatie is sprake wanneer een telecomaanbieder aan hem toegewezen nummers in gebruik geeft aan een andere telecomaanbieder. De inkadering zorgt voor meer transparantie en versterkt het toezicht op het gebruik van nummers." Naast het reguleren van suballocatie bevat het voorstel ook aanvullende regels voor nummerherkenning, waarmee volgens de minister de integriteit van telecomvoorzieningen wordt verhoogd en er effectiever kan worden opgetreden tegen spoofing.

Verder zal het extraterritoriaal gebruik van Nederlandse telefoonnummers worden ingeperkt. "Dit is noodzakelijk omdat een groot deel van gespooft telecomverkeer, met misbruik van Nederlandse nummers, een buitenlandse oorsprong heeft", zo legt de minister uit. Naar verwachting zal het concept-wetsvoorstel halverwege dit jaar verschijnen. Vervolgens gaat het naar de Raad van State, waarna het naar de Tweede Kamer kan.