Rijkswaterstaat gaat tientallen 'slimme' verkeerslichten plaatsen, zo meldt het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem, een door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geleid project dat naar eigen zeggen een digitale koppeling wil aanbrengen tussen mobiliteit, ruimte en verduurzaming. De ‘intelligente’ verkeersregelinstallaties (iVRI’s) zouden verkeersveiligheid en doorstroming moeten verbeteren, aldus de aankondiging. De verkeerslichten kunnen via bepaalde navigatie- en verkeersapps zien of er weggebruikers aan komen en daar vervolgens op reageren.

"Een iVRI kan géén voertuig of persoon volgen. Elk verkeerslicht krijgt per voertuig, per passage bij directe nadering een tijdelijke, at random toegewezen code die weer verdwijnt/vervalt nadat het voertuig de iVRI is gepasseerd. Eenzelfde voertuig krijgt bij opeenvolgende verkeerslichten telkens een verschillende random code", zo laat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een vorige maand verschenen memo weten (pdf). Het ministerie voegt toe dat als de verkeerslichten worden gecombineerd met conventionele verkeerscamera’s, ANPR-camera’s en inductielussen de AVG in het geding kan komen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwde eerder voor 'volgverkeerslichten', zoals het iVRI's noemde. Volgens de privacytoezichthouder kan de informatie die met iVRI's gedeeld kan worden waardevol voor kwaadwillenden zijn. "De kans op zogenaamde hacks valt dan ook niet te onderschatten. Het is zeer de vraag of weggebruikers die op dit moment verkeersapps gebruiken die communiceren met de iVRI’s voldoende op de hoogte zijn van het feit dat deze gegevens gedeeld worden en ook welke risico’s hier aan verbonden zijn."

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in de memo dat het met de AP over de privacyzorgen in gesprek is gegaan. "Conclusie is dat de grootste zorg van de AP niet zozeer ligt bij de waarborging van privacy in relatie tot iVRI’s en de iVRId-ataketen. De grootste zorg is of wegbeheerders zich voldoende bewust zijn van de privacyrisico’s die ontstaan door het door en binnen de eigen organisatie combineren en opslaan van gegevens over personen in de openbare ruimte. De vraag is vervolgens of zij hiernaar afdoende hebben gehandeld."