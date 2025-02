Murena lanceert 'deGoogled' Pixel-tablet zonder Google-diensten

De Franse fabrikant van 'deGoogled' Androidtelefoons Murena heeft nu ook een tablet gelanceerd die volgens het bedrijf geen Google-diensten bevat. De Pixel-tablet van Murena draait /e/OS, een 'Androidversie zonder Google'. De fabrikant claimt dat in de gebruikte Androidcode allerlei code is verwijderd die zonder toestemming van gebruikers hun persoonlijke informatie naar remote servers verstuurt.

Zo bevat e/OS/ geen Google Play Store, maar kunnen gebruikers via App Lounge 'anoniem' of via een Google-account allerlei apps uit de App Store en F-Droid downloaden. De tablet wordt standaard voorzien van allerlei 'privacy respecterende' apps. "We scannen niet de data op je telefoon of in je cloud, en we volgen niet honderden keren per dag je locatie of verzamelen wat je doet met je apps", aldus Murena over het gebruikte besturingssysteem. De 'Murena Pixel Tablet' kost 539 euro.