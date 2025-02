'Europese zorginstanties via Check Point-lek aangevallen met ransomware'

Europese zorginstanties zijn vorig jaar via een kwetsbaarheid in gateways van securitybedrijf Check Point aangevallen met ransomware, zo meldt Orange Cyberdefense. De kwetsbaarheid (CVE-2024-24919) is te misbruiken wanneer de Remote Access VPN of Mobile Access features van de gateway zijn ingeschakeld. Check Point kwam eind mei vorig jaar met beveiligingsupdates, maar aanvallers zouden al sinds april dat jaar misbruik van het lek hebben gemaakt.

Via de kwetsbaarheid kunnen aanvallers onder andere wachtwoordhashes van alle lokale vpn-accounts stelen. De gestolen credentials zouden vervolgens zijn gebruikt om als legitieme vpn-gebruiker in te loggen. Zodra er toegang was verkregen probeerden de aanvallers gegevens te stelen en ransomware te verspreiden. De aanvallen, met name gericht tegen organisaties in de Europese zorgsector, vonden volgens de onderzoekers plaats tussen juni en oktober vorig jaar. Hoeveel zorginstanties zijn getroffen en wat de impact hiervan was laat Orange Cyberdefense niet weten.