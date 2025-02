NFI: smartwatch kan tijdstip van overlijden vrij nauwkeurig bepalen

Informatie op een smartwatch kan helpen om het tijdstip van overlijden vrij nauwkeurig te bepalen, zo stelt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op basis van eigen onderzoek. "Bij mensen die overleden worden aangetroffen, rijzen soms vragen over de oorzaak. Gegevens op een smartwatch kunnen helpen om daar meer duidelijkheid over te krijgen", zegt Tanja Gosseling, forensisch arts in opleiding.

Smartwatches registreren allerlei fysiologische gegevens zoals hartslag, beweging en soms zelfs het zuurstofgehalte in het bloed. Gosseling keek hoe nauwkeurig het werkelijke tijdstip van overlijden aan de hand van deze gegevens is vast te stellen. Ze onderzocht dit bij 27 patiënten die euthanasie lieten plegen. Onderzoekers vergeleken de digitale sporen uit de smartwatches met het daadwerkelijke tijdstip van overlijden. Deze sporen kunnen volgens het NFI het tijdstip van overlijden met een marge van dertig minuten bepalen, wat kan helpen bij strafrechtelijk onderzoeken.

"Dit onderzoek is een eerste stap in het forensisch gebruik van deze technologie in overlijdensonderzoeken. We zien al mogelijkheden voor vervolgonderzoek, bijvoorbeeld naar postmortale verplaatsing", laat digitaal forensisch wetenschapper Jan Peter van Zandwijk weten. Het NFI stelt dat het onderzoek laat zien dat een smartwatch meer is dan een gadget en een rol kan spelen in waarheidsvinding.