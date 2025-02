Amerikaanse FTC start onderzoek naar censuur door techplatforms

De Amerikaanse toezichthouder FTC is een onderzoek gestart naar censuur door techplatforms. De Federal Trade Commission (FTC) wil naar eigen zeggen beter begrijpen hoe platforms de toegang van gebruikers blokkeren of beperken op basis van de inhoud van hun berichten. Daarbij stelt de FTC dat censuur door techplatforms mogelijk illegaal is.

"Techbedrijven kunnen verwarrende of onvoorspelbare interne procedures toepassen die gebruikers uitsluiten, soms zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan. Dergelijke acties door techplatforms kunnen consumenten schaden, invloed op de concurrentie hebben, het gevolg zijn van een gebrek aan concurrentie, of het gevolg van anti-competitief gedrag", zo stelt de toezichthouder.

De FTC vraagt het publiek nu om reacties en voorbeelden van censuur door techplatforms. Het kan dan gaan om het bannen van gebruikers, shadow banning, het niet meer laten zien van advertenties bij bepaalde gebruikers of kanalen of andere vormen van financiële benadeling, of andere vormen van censuur. Gebruikers kunnen tot eind mei een reactie bij de toezichthouder achterlaten. Vooralsnog heeft de FTC alleen het onderzoek aangekondigd en geen verdere stappen.