Politie krijgt opnieuw meer tijd voor oplossen problemen C2000-systeem

De politie krijgt van de Arbeidsinspectie opnieuw meer tijd voor het oplossen van de problemen met het C2000-systeem. C2000 is het systeem waar de hulpdiensten mee communiceren en wordt al tijden geplaagd door problemen. Zo is de dekking van het systeem onvoldoende waardoor politiemensen en burgers risico lopen, aldus de Arbeidsinspectie.

Vanwege de problemen met het systeem, zoals haperingen en uitval, besloten politievakbond ACP en de politiebonden ANPV, Equipe en NPB een klacht in te dienen bij de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie verklaarde de klacht van de bonden gegrond en startte een onderzoek. In september 2023 kreeg de politie negen maanden de tijd van de Arbeidsinspectie om de C2000-problemen te verhelpen, maar de deadline van 8 juni 2024 werd na een bezwaarprocedure van de politie verruimd.

De Arbeidsinspectie bepaalde vorig jaar november dat de door politie genomen stappen niet voldoende zijn. Daarop werd de politie opgedragen andere maatregelen te nemen. Om ervoor te zorgen dat de politie maatregelen zou doorvoeren besloot de Arbeidsinspectie een dwangsom op te leggen. Het gaat om een bedrag van 325.000 euro per twee maanden, met een maximum van 975.000 euro.

De dwangsom is vandaag verlopen, maar wordt verlengd tot en met 7 juni dit jaar, zo laat de Arbeidsinspectie aan NU.nl weten. "De inspectie ziet dat de politie voortgang boekt op de gestelde eisen van de Arbeidsinspectie. Er is bijvoorbeeld een voorstel gemaakt waarin verschillende scenario's zijn uitgewerkt over hoe te handelen in het geval dat het huidige communicatiesysteem uitvalt", aldus een woordvoerder. "De scenario's moeten nu worden geïmplementeerd in het dagelijkse werk van politiemensen. We houden de vinger aan de pols of dit ook gebeurt."