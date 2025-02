Apple stopt met aanbieden end-to-end versleutelde iCloud-back-ups in VK

Apple is in het Verenigd Koninkrijk gestopt met de optie om iCloud-back-ups end-to-end versleuteld op te slaan. Twee weken geleden werd door verschillende media bericht dat de Britse autoriteiten aan Apple een Capability Notice (TCN) hadden gegeven, waarin ze eisen dat Apple toegang tot end-to-end versleutelde iCloud-back-ups biedt. ICloud-back-ups die gebruikers maken zijn standaard niet end-to-end versleuteld, wat inhoudt dat Apple en ook de autoriteiten hier toegang toe kunnen krijgen.

Gebruikers kunnen via de optie 'Advanced Data Protection voor iCloud' back-ups end-to-end versleutelen. Apple heeft dan geen toegang meer, zo laat het zelf weten (pdf). Deze optie staat echter niet standaard ingeschakeld. "Apple kan Advanced Data Protection (ADP) niet langer aan nieuwe gebruikers in het Verenigd Koninkrijk aanbieden en huidige Britse gebruikers zullen deze beveiligingsfeature uiteindelijk moeten uitschakelen", aldus Apple in een reactie aan allerlei media.

Het techbedrijf zegt dat het, gezien het aantal datalekken en andere dreigingen voor de privacy van gebruikers, zeer teleurgesteld is dat de beveiliging die ADP biedt niet beschikbaar zal zijn voor gebruikers in het VK. "Het versterken van de beveiliging van cloudopslag met end-to-end encryptie is belangrijker dan ooit tevoren", laat Apple verder weten. "Zoals we al zo vaak gezegd hebben, hebben we nog nooit een backdoor of master key in onze producten of diensten ingebouwd en zullen dat ook nooit doen."