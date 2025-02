Onderzoeker: Europa kan niet snel met Amerikaanse cloud concurreren

Europa kan niet op korte termijn met de gebruiksvriendelijkheid van Amerikaanse clouddiensten concurreren, zo stelt onderzoeker Maaike Okano-Heijmans van Instituut Clingendael tegenover Trouw. "Als je kijkt naar de soevereiniteit van onze data, doen we nu alle eieren in één mandje", zo laat ze aan de krant weten. "Ja, je hebt nog drie smaakjes – Google, Amazon en Microsoft – maar het is één Amerikaans mandje. Je wilt daar een Europees mandje naast hebben."

Volgens de onderzoeker zijn Amerikaanse clouddiensten vanwege hun gebruiksvriendelijkheid zowel populair bij thuisgebruikers als overheden. Zo zouden Google, Amazon en Microsoft inmiddels zeventig procent van de Europese cloudmarkt in handen hebben. Vorige maand stelde de Algemene Rekenkamer dat de rijksoverheid zonder goed na te denken in de cloud is gaan werken, onvoldoende grip heeft op zijn cloudgebruik en onvoldoende nadenkt over risico's, wat allerlei grote gevolgen kan hebben.

Van verschillende kanten wordt dan ook gepleit voor een Europees cloudalternatief, maar dat zal volgens Okano-Heijmans er niet zomaar zijn. "Europa kan niet binnen een paar jaar zo’n gebruiksvriendelijk en allesomvattend cloudaanbod bouwen als Google, Amazon en Microsoft." Om toch snel tot een alternatief te komen ziet ze een oplossing in het koppelen van allerlei verschillende diensten van verschillende Europese bedrijven. "Een soort Bijenkorf, met meerdere winkels in één winkel, achter één deur en één klantenservice."

Eerder stelde ook het kabinet dat een te grote afhankelijkheid van één specifieke cloudleverancier ongewenst is, maar het nog jaren en jaren zal duren voordat er een volwassen Europese cloudindustrie is waar de overheid gebruik van kan maken. "We moeten ons ook afvragen of de Europese aanbieders de schaal en de breedte van dienstverlening kunnen realiseren die nodig zijn om de digitale veiligheid van Europa te waarborgen", zo liet staatssecretaris Szabo voor Digitalisering begin januari nog weten.