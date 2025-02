Google schakelt bij meer Chrome-gebruikers adblocker uBlock Origin uit

Google is begonnen om bij meer Chrome-gebruikers de zeer populaire adblocker uBlock Origin uit te schakelen, wat tot honderden zeer ontevreden reacties leidt. Gebruikers op Reddit deelden gisteren allerlei screenshots waarin te zien is dat Google Chrome uBlock Origin heeft uitgeschakeld. De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest.

Google gaat Manifest V2 vervangen door Manifest V3. Eén van de aanpassingen in Manifest V3 betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden.

Vanwege de beperkingen is er geen Manifest V3-versie van uBlock Origin beschikbaar. Google liet eerder al weten dat het Manifest V2-extensies bij Chrome-gebruikers gaat uitschakelen. Afgelopen oktober begon het techbedrijf hier mee en nu blijkt dat meer Chrome-gebruikers wereldwijd geen gebruik meer kunnen maken van uBlock Origin. Volgens cijfers van Google hebben meer dan 39 miljoen mensen de adblocker geïnstalleerd.

De Chrome Web Store laat al enige tijd een melding zien dat de extensie binnenkort niet meer zal worden ondersteund, omdat die niet de 'best practices' voor Chrome-extensies volgt. Google adviseert Chrome-gebruikers waarbij uBlock Origin is uitgeschakeld vanuit de browser om de adblocker te verwijderen. Via de eigen website laat Google weten dat gebruikers voor een korte periode uitgeschakelde Manifest V2-extensies weer kunnen uitschakelen, maar deze mogelijkheid zal over een aantal maanden geheel verdwijnen.