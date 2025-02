Minister reageert op Kamervragen over 'online surveillance' van bunq

Minister Heinen van Financiën heeft gereageerd op Kamervragen over de 'online surveillance' van bunq. GroenLinks-PvdA-Kamerleden Kathmann en Van der Lee hadden eerder vragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving van het Financieele Dagblad. De krant berichtte afgelopen december dat bunq klanten benadert die zich online kritisch over de bank uitlaten en zelfs stelde de bankrelatie te zullen beëindigen.

"We vragen je vriendelijk iedereen bij bunq en gerelateerd aan bunq te respecteren, in compliance met de algemene voorwaarden van bunq, zodat we ons best kunnen blijven doen om je te helpen en je leven eenvoudiger te maken. Als je dit niet doet zal onze relatie met jou worden beëindigd", aldus een bericht dat een bunq-gebruiker op Reddit liet zien. Een aantal weken daarvoor meldde een andere klant ook via de bankapp te zijn benaderd vanwege aanpassingen op de Wikipedia-pagina van bunq, onder andere over bankhelpdeskfraude.

"De bank zegt contact op te nemen met klanten met als doel om haar dienstverlening te verbeteren. Daarbij is Bunq niet actief op zoek naar klanten die zich negatief uitlaten online over de bank. Bunq geeft aan dat het de genoemde klanten niet heeft bedreigd met beëindiging van de klantrelatie en de klantrelatie ook niet heeft beëindigd. De klanten die in het artikel van het Financieele Dagblad worden genoemd, zijn nog klanten bij Bunq", aldus Heinen, die aangeeft dat er voor de beantwoording van de Kamervragen contact is geweest met de bank.

"Bij navraag laat Bunq weten dat het uiten van kritiek geen grond is om de klantrelatie te beëindigen", zo laat de minister verder weten. De bank heeft volgens Heinen tevens aangegeven dat het sociale media en fora in de gaten houdt om 'de veiligheid van klanten te bevorderen'. "Ook zegt bunq te reageren op online uitingen om te achterhalen hoe zij haar dienstverlening kan verbeteren. Bunq kijkt daarom naar openbare online content, maar geeft aan niet specifiek te zoeken naar negatieve reacties."

Kathmann en Van der Lee wilden ook weten of het is toegestaan dat bunq klantgegevens koppelt, zoals gebruikersnamen, aan informatie verkregen op andere platforms, ook als het om eigen (anonieme) meningen gaat. "Het online uiten van kritiek op een bank is geen geldige grondslag voor het verwerken van klantgegevens", antwoordt de minister daarop.