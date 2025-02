Duitse consumentenbond kritisch op Europese digitale identiteitswallet

De Duitse consumentenbond vzbv is kritisch op de huidige plannen voor een Europese digitale identiteitswallet waar burgers hun identiteitsbewijzen in kunnen opslaan en zich mee identificeren. Die zijn volgens de organisatie niet in het belang van gebruikers. "Ze maken het lastig voor consumenten om te zien hoe overheidsinstellingen, bedrijven en andere actoren hun data en digitale identiteit gebruiken", aldus de vzbv. De Duitse consumentenbond stelt dat in de huidige voorstellen gebruikers niet worden geïnformeerd wanneer hun gegevens legaal of niet wordt opgevraagd.

De vzbv stelt dat private partijen data uit de digitale identiteits-wallet niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. Zo moet met name het koppelen van data met officiële documenten worden voorkomen. "De digitale wallet moet er niet voor zorgen dat private partijen zoals Google, Amazon of Apple hun monopolieposities verder kunnen uitbreiden. Gebruikers moeten niet onder druk worden gezet om producten of diensten van hun wallet-aanbieder te gebruiken."

Een andere vrees van de Duitse consumentenbond is dat gebruikers straks worden verleid of gedwongen om meer data met wallet-aanbieders te delen, bijvoorbeeld als de wallet onderdeel van het mobiele besturingssysteem is dat meerdere diensten met elkaar verbindt. De vzbv is geen tegenstander van een digitale identiteits-wallet en stelt dat er verschillende waarborgen voor gebruikers moeten komen, zoals strikte eisen voor particuliere aanbieders, het voorkomen van 'over-identificatie', snel ingrijpen bij kwetsbaarheden en beveiligingsincidenten en eisen voor de gebruikerservaring.