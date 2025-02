Brillenfabrikant krijgt 1,5 miljoen dollar boete na datalek door credential stuffing

De Amerikaanse brillenfabrikant Warby Parker heeft van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid een boete van 1,5 miljoen dollar gekregen nadat aanvallers via credential stuffing toegang tot persoonlijke gegevens van bijna tweehonderdduizend klanten kregen. Het ging in totaal om drie van dergelijke aanvallen waar de brillenfabrikant in 2018, 2020 en 2022 mee te maken kreeg.

Bij credential stuffing worden eerder gelekte e-mailadressen en wachtwoorden gebruikt om op geautomatiseerde wijze toegang tot accounts te krijgen. Aanvallers kijken of ze met inloggegevens die bij website A zijn gestolen ook op website B kunnen inloggen. De aanval is alleen mogelijk wanneer gebruikers hun wachtwoorden hergebruiken en bedrijven dergelijke geautomatiseerde aanvallen toestaan.

Eind 2018 meldde Warby Parker bij het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid dat het verdachte inlogactiviteiten op de eigen website had waargenomen. Daarbij was het aanvallers gelukt om door middel van inloggegevens gestolen bij andere websites op de accounts van klanten in te loggen. In september 2020 kwam de brillenfabrikant met een aanvulling op de datalekmelding, waarbij het stelde dat 198.000 klanten dupe van de aanval waren geworden. De aanvallers hadden toegang gekregen tot hun namen, adresgegevens, e-mailadressen, brilrecepten en betaalgegevens.

In april 2020 en juni 2022 kreeg Warby Parker met soortgelijke aanvallen te maken. Het aantal slachtoffers was toen veel kleiner. Naar aanleiding van de datalekken startte het ministerie een onderzoek en ontdekte dat het bedrijf op drie punten de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) had overtreden. Zo was er geen adequate risicoanalyse naar de mogelijke kwetsbaarheden en risico's voor gezondheidsinformatie van klanten uitgevoerd, waren er geen passende maatregelen doorgevoerd om deze gegevens te beschermen en ontbraken er procedures om geregeld naar logbestanden en securityrapportages te kijken.