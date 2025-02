Politie gaat bewust in op phishingberichten, houdt vijf verdachten aan

Tijdens een actieweek van de politie Vlaardingen en Rotterdam Centrum zijn agenten bewust ingegaan op phishingberichten, wat heeft geleid tot de aanhouding van vijf verdachten. In de berichten werd gesteld dat er iets mis was met de bankrekening van de ontvanger en die via een meegestuurde link een nieuwe betaalpas kon aanvragen. Vijf personen die vervolgens de bankpas kwamen ophalen konden zo op heterdaad worden aangehouden, meldt de politie.

De vorige week aangehouden verdachten zijn mannen tussen de 18 en 36 jaar en komen uit Rotterdam, Dordrecht en Almere, zo is vandaag bekendgemaakt. Het initiatief werd genomen door agenten in twee basisteams en vond plaats in samenwerking met het Team Cybercrime van de Eenheid Rotterdam, de gemeente Vlaardingen, het Openbaar Ministerie, de Fraudehelpdesk en CGI.

De politie stelt dat slachtoffers van dergelijke criminaliteit zich niet hoeven te schamen. "Je bent echt niet de enige die dit overkomt. Neem daarom altijd direct contact op met je bank om je rekening te laten blokkeren. En doe altijd aangifte bij de politie. Dat kan telefonisch, persoonlijk op het bureau of in veel gevallen ook online. Deel daarnaast je verhaal met vrienden en kennissen. Zo help je voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt."