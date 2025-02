Kaspersky teleurgesteld over aangekondigd verbod Australische overheid

Antivirusbedrijf Kaspersky is teleurgesteld over het verbod dat de Australische overheid heeft aangekondigd, zo laat het in een reactie aan Security.NL weten. Producten van de virusbestrijder mogen niet meer op overheidssystemen worden gebruikt. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Stephanie Foster vormt de software van het bedrijf een 'onacceptabel risico' voor de Australische overheid, netwerken en data. Het gaat dan om buitenlandse inmenging, spionage en sabotage, aldus de bewindsvrouw.

"Kaspersky is teleurgesteld over de beslissing van het Australische ministerie van Binnenlandse Zaken om het gebruik van Kaspersky-producten en webdiensten op Australische overheidssystemen en -apparaten te stoppen en te voorkomen", aldus de antivirusleverancier. Die stelt dat de beslissing voortkomt uit het huidige geopolitieke klimaat en niet gebaseerd is op een technische beoordeling van zijn producten.

"Het feit dat de richtlijn zonder enige waarschuwing of mogelijkheid tot overleg werd uitgevaardigd om de zorgen van de Australische overheid aan te pakken, onderstreept het politieke karakter ervan", laat het bedrijf weten. Volgens Kaspersky zijn de beschuldigingen van de Australische autoriteiten niet gebaseerd op specifiek bewijs en is er geen 'due process' georganiseerd of gevolgd om deze te rechtvaardigen. Afsluitend laat het bedrijf weten dat het bereid is om met Australische overheidsinstanties samen te werken om eventuele vragen over de veiligheid van de producten te beantwoorden en de beslissing te herzien.