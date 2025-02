Interpolis hoeft kosten CrowdStrike-storing klanten niet te vergoeden

Verzekeringsmaatschappij Interpolis hoeft de extra kosten waar twee klanten als gevolg van de wereldwijde CrowdStrike-storing vorig jaar mee te maken kregen niet te vergoeden. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De twee klanten verbleven van 16 juli 2024 tot en met 8 augustus 2024 in de Verenigde Staten. Op 19 juli vond de wereldwijde CrowdStrike-storing plaats, waardoor met name in de Verenigde Staten veel vluchten van luchtvaartmaatschappijen uitvielen.

Op de dag van de storing zouden de twee klanten vanaf Newark naar Las Vegas vliegen. Vanwege de storing werd hun vlucht geannuleerd en konden zij pas twee dagen later naar Las Vegas vliegen. De klanten vroegen Interpolis om een vergoeding van de gemiste reisdagen en de gemaakte extra (verblijf)kosten. De verzekeringsmaatschappij besloot de claim van 1500 euro af te wijzen, omdat een wereldwijde computerstoring niet in verzekeringsvoorwaarden van de doorlopende reisverzekering stond genoemd.

De klanten besloten daarop hun zaak aan het Kifid voor te leggen. Voor de schade door de gemiste reisdagen kijkt het klachteninstituut naar de annuleringsvoorwaarden. Daarin staat geen computerstoring genoemd. "Dus ook aan de eis dat de vertraging moet zijn veroorzaakt door natuurgeweld of door een stakings-, stiptheids-, protest- of solidariteitsactie. En daarvan is in het geval van de consumenten geen sprake. De vertraging is immers ontstaan door een computerstoring."

Ook wat betreft het vergoed krijgen van de gemaakte kosten trekken de klanten aan het kortste eind: "Om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit de verzekering moet de ontstane schade zijn veroorzaakt door één van de genoemde verzekerde gebeurtenissen. Een computerstoring staat niet genoemd in dit artikel. Er is dus geen sprake van een verzekerde gebeurtenis. De verzekeraar hoeft daarom de extra (verblijf)kosten ook niet te vergoeden", stelt het Kifid, dat de vordering van de klanten afwijst (pdf).