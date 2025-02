Kabinet positief over Europees plan voor cybersecurity ziekenhuizen

Het kabinet is positief over een Europees actieplan om de cybersecurity bij ziekenhuizen en zorgaanbieders te versterken, onder andere tegen ransomware-aanvallen, zo blijkt uit een kabinetsreactie. Vorige maand presenteerde de Europese Commissie het plan dat voor de oprichting van een European Cybersecurity Support Centre for hospitals and healthcare providers moet zorgen, alsmede voor verschillende maatregelen pleit. Het centrum zal vervolgens voor een uniforme Europese cyberaanpak in de zorg moeten gaan zorgen.

Het actieplan en de voorgestelde maatregelen zijn onderverdeeld in vijf thema’s: preventie, detectie, respons, herstel en afschrikking. Als eerste wordt er gewerkt aan betere preventie, waarbij er een rol is weggelegd voor de Europese identiteitswallet, zo staat in de reactie vermeld. De wallet is volgens het kabinet een manier om van de afhankelijkheid van zwakke identificatiemechanismen af te komen.

Ten tweede moet de detectie en identificatie van cyberincidenten bij ziekenhuizen en zorgaanbieders beter. Onder andere door een 'EU-breed early-warning abonnement' waarmee zorgaanbieders real time alerts kunnen ontvangen. Het derde en vierde thema richten zich op het adequaat reageren op cyberaanvallen en het herstel hiervan, om de gevolgen van cyberaanvallen te beperken. Zo moet er een Rapid Response Service voor de gezondheidszorgsector komen. Als laatste wil de Europese Commissie door middel van diplomatieke reacties aanvallers afschrikken.

Het kabinet zegt het doel van het actieplan te verwelkomen. "Aangezien de zorginstellingen dicht bij de burger staan en geavanceerde cyberaanvallen grote consequenties hebben op patiëntveiligheid en de samenleving, is het van belang de digitale weerbaarheid van zorginstellingen te vergroten." Verder is het kabinet positief over de aandacht in het actieplan voor ransomware en de voorstellen om de aanpak van ransomware te versterken.

In de reactie op het actieplan laat het kabinet tevens weten dat het de meerwaarde ziet van training en bewustwordingsactiviteiten. "Onlinetrainingen en cursussen kunnen zorgen voor een sterke basis van bewustzijn over cybersecurity, en in het bijzonder het herkennen van (cyber)dreigingen. Het is daarom van belang dat de trainingen toegankelijk zijn voor verschillende soorten zorgprofessionals." Het kabinet heeft nog wel vragen over het op te richten centrum en de kosten hiervan. Daarnaast wil het kabinet een verdere uitwerking van de financiële gevolgen die het actieplan voor lidstaten heeft.