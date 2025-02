'Onvoldoende bewijs dat deurbelcamera's helpen tegen inbraken'

Er is onvoldoende bewijs dat deurbelcamera's inbraken tegengaan, zo stelt Thom Snaphaan, associate lector Data, Criminaliteit & Veiligheid bij Avans Hogeschool. Onlangs deed de politie een oproep om elke woning van een deurbelcamera te voorzien. "Het helpt ons enorm. Een hele hoop zaken zouden niet opgehelderd worden op het moment dat we geen camerabeelden zouden hebben", aldus Sybren van der Velden Walda, landelijk projectleider woninginbraken bij de politie.

Volgens Snaphaan is er onvoldoende bewijs dat deurbelcamera's helpen bij het tegengaan van inbraken. "Het is aannemelijk dat criminelen worden afgeschrikt door een videodeurbel. Of dat zo is weten we echter niet zeker. Theoretisch klinkt het logisch, maar er is nog geen onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van deze interventie. Voor hetzelfde geld vormt het geen barrière voor potentiële inbrekers of anticiperen ze erop, bijvoorbeeld door een bivakmuts op te zetten."

Dat de politie iedereen adviseert om een deurbelcamera aan te schaffen noemt Snaphaan voorbarig. "Vergelijk het met een medicijn; je gebruikt het pas als bewezen is dat het werkt. Het is opmerkelijk om dingen alleen te doen omdat we dénken dat ze goed werken. Dat moet meer op kennis gebaseerd worden."

De associate lector stelt dat kennisinstituten in samenwerking met de politie dan ook onderzoek moeten doen naar de effecten van deurbelcamera's. Daarbij moet zowel naar de primaire effecten worden gekeken, namelijk het voorkomen of oplossen van inbraken en het veiligheidsgevoel, als naar de secundaire effecten, te weten de ruimere effecten op individuen en de samenleving als geheel.