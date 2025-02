Aldi sluit deze week kassaloze winkel met honderden camera's en sensoren

Aldi sluit morgen een kassaloze winkel die het ruim twee jaar geleden in het centrum van Utrecht opende. Dat laat RTV Utrecht weten. De winkel maakte gebruik van honderden camera’s in het plafond en sensoren in de schappen om zo boodschappen van klanten te detecteren. Om bij de testwinkel boodschappen te kunnen doen moesten klanten eerst de ALDI Shop & Go-app installeren.

Boodschappen konden tijdens het winkelen direct de tas in en de klant hoefde ook niet meer naar de kassa of de producten bij de zelfscan te scannen. De app zorgde ervoor dat de producten direct bij het verlaten van de winkel automatisch werden afgerekend met de aan de app gekoppelde creditcard. "Het scannen van boodschappen is daarmee verleden tijd", aldus de supermarktketen bij de lancering in juli 2022.

Het systeem dat ALDI gebruikte is ontwikkeld door Trigo Vision en maakt gebruik van "intelligente camera’s" en sensoren in de schappen. De supermarktketen stelde dat alleen de bewegingen die de klant en het artikel maken worden gevolgd. De eerste maanden kwamen er nauwelijks klanten naar het filiaal. Daarop besloot de supermarkt klanten ook via Apple Pay en Google Pay te laten betalen, gevolgd door het betalen met een normale betaalpas, maar dat zorgde niet voor voldoende klanten.