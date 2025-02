Mozilla: verwarring bij Firefox-gebruikers na invoeren algemene voorwaarden

Mozilla heeft voor het eerst algemene voorwaarden voor Firefox ingevoerd. Daarnaast is het privacybeleid van de browser bijgewerkt. Dit zorgde voor 'enige verwarring' bij gebruikers, aldus Mozilla. Het gaat dan specifiek om de tekst dat Firefox-gebruikers Mozilla een 'niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie' geven om informatie die gebruikers in Firefox invoeren of uploaden te gebruiken

"We hebben enige verwarring gezien over de taal met betrekking tot licenties, dus willen we dat verduidelijken. We hebben een licentie nodig om sommige basisfunctionaliteit van Firefox mogelijk te maken. Zonder dit kunnen we bijvoorbeeld de informatie die je binnen Firefox invoert niet gebruiken. Het geeft ons GEEN eigendomsrecht van je data of een recht om het te gebruiken voor andere zaken dan in het privacybeleid vermeld staat", aldus een reactie van Mozilla.

Een ander kritiekpunt betreft de bepaling dat Mozilla de algemene voorwaarden kan bijwerken en dat gebruikers automatisch deze aanpassingen accepteren als ze Firefox blijven gebruiken. Mozilla claimt dat de algemene voorwaarden nodig zijn vanwege het veranderde 'technologielandschap'. In het privacybeleid laat Mozilla weten welke gegevens het van Firefox-gebruikers verzamelt, waarvoor het die gebruikt en hoelang het die bewaart. Zo blijkt Mozilla ook voor advertentiedoeleinden data te verzamelen en zegt het persoonlijke data van gebruikers over het algemeen niet langer dan 25 maanden te bewaren.